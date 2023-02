L’Olimpia frena: non basta Sablich contro Pescara

Nella prima giornata del girone di ritorno arriva la prima sconfitta stagionale per l’Olimpia Pesaro che milita nel campionato di serie C. A fermare la corsa vincente delle pesaresi la Yale Pescara che le ha battute con il punteggio di 65 a 51. La trasferta si è rivelata sin da subito insidiosa con le locali che nel primo quarto hanno preso subito il largo con canestri sia da fuori che in contropiede dopo aver recuperato palloni facili con una forte pressione difensiva. Al termine dei primi 10 minuti è addirittura 20-5 per le abruzzesi. Le pesaresi provano a rientrare in partita, ma il distacco rimane sempre lo stesso. Le locali ribaltano anche la differenza punti dell’andata. Per l’Olimpia arriva dunque il primo ko che comunque non le toglie il primo posto in classifica, complice il perfetto girone di andata. Tra le pesaresi Sablich 13 punti, Canossini 11 e Franca 10. "Le avversarie sono una buona squadra e lo sapevamo – così coach Amedeo Filippetti –. Purtroppo siamo partiti contratti e la loro aggressività tutto campo gli ha permesso di trovare canestri facili. Abbiamo cercato di recuperare, ma ogni volta che ci riavvicinavamo qualche errore difensivo ci è stato fatale, soprattutto nel morale". Domenica prossima altra trasferta insidiosa, si va a Spoleto. "Adesso dobbiamo concentrarci per la prossima partita, sempre in trasferta sul difficile campo di Spoleto – chiude il tecnico dell’Olimpia –. Il lavoro in palestra sarà fondamentale per riacquistare fiducia e preparare al meglio la partita di domenica". L’avversaria di turno, Spoleto, è reduce dalla vittoria in trasferta ad Ancona.

