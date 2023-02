L’Olimpia riprende la corsa da primato grazie alla difesa

Ha ripreso a vincere l’Olimpia basket Pesaro che milita nel campionato di serie C femminile. Le ultime due partite, quella con Giulianova e l’ultima con Umbertide, hanno dimostrato che le biancoblu sono ancora vive e hanno superato la piccola crisi con maturità e personalità. "Le due vittorie ci hanno ridato un po’ di certezze – commenta coach Amedeo Filippetti –, soprattutto nell’ultima gara a Umbertide la nostra difesa ci ha permesso di portare a casa la partita concedendo alle avversarie solo 29 punti". Due successi che permettono alla formazione pesarese di restare al comando della classifica: "Siamo ancora primi in classifica – sottolinea il tecnico dell’Olimpia –, ma la strada per la promozione è ancora molto lunga, ci saranno i playoff e sarà importante il miglior piazzamento possibile alla fine della regular season, ma quello che più conta è aumentare la fiducia in noi stessi". La squadra è giovane e ha quindi bisogno di essere carica per esprimersi al meglio. Ma quello che si è visto nelle ultime due gare è stata la voglia di riscatto e la reazione alle due sconfitte consecutive rimediate con Spoleto e precedentemente con Pescara. Un inizio di girone di ritorno quindi complicato per Canestrari e compagne. Poi è arrivata la svolta. "Ora ci aspetta un’importantissima partita contro Gualdo – chiude Filippetti –, un’ottima avversaria, sarà sicuramente una match avvincente. Si giocherà sabato alle 20,30 alla Celletta".

b.t.