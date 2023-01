L’Olimpia vola, Filippetti frena: "A Teramo è mancata continuità"

Ennesima vittoria per la serie C dell’Olimpia che a Teramo timbra il nono successo consecutivo e chiude il girone di andata in testa alla classifica a punteggio pieno. "Sono contento per il successo, ma la partita in trasferta contro il Teramo è stata giocata a intermittenza, non c’è stata continuità". Così coach Amedeo Filippetti. "Le avversarie – continua – ci hanno dato del filo da torcere. Anche perché nel primo quarto siamo partiti contratti, percentuali al tiro veramente molto basse e la gara si è giocata sul filo dell’equilibrio". Le pesaresi hanno però cambiato passo dal secondo quarto in poi: "Nella seconda frazione di gioco – aggiunge il tecnico delle biancoblu – grazie ad una buona difesa a tutto campo e ad un po’ di agonismo in più siamo riusciti a prendere un discreto vantaggio. Nella ripresa abbiamo incrementato ancora, ma tre canestri consecutivi da 3 punti hanno riavvicinato Teramo nel punteggio".

Un match dunque sofferto, risolto solo nell’ultimo quartp: "Nonostante delle avversarie che non hanno mai mollato siamo riusciti comunque a restare sempre davanti e abbiamo chiuso la partita 38 a 48". Adesso l’Olimpia ha due settimane per preparare bene l’importante trasferta di Pescara che è anche il primo incontro del girone di ritorno. Il campionato si ferma per il giro di boa. Si torna a giocare domenica 29 gennaio alle 19,15. "La promozione? Non ci pensiamo. Ancora la strada è lunga. Al termine della regular season ci sono i playoff che saranno un’altra storia", chiude Filippetti.

b.t.