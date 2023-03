L’onda lunga della staffetta Sport Village: record marchigiano e pass per i Nazionali

Ad Ascoli si è svolto l’ultimo atto della stagione di nuoto invernale con i campionati regionali. Gli atleti di Sport Village Banca di Pesaro hanno ottenuto importanti risultati, dimostrando una grande crescita individuale e di squadra. La 4x200 sl maschi (Alessandro Ragaini, Valerio Lombardo, Lorenzo Coli e Diego Galeazzi) ha nuotato con il tempo di 7’25’94’’ la nuova migliore prestazione assoluta e cadetti regionale, qualificandosi ai prossimi campionati italiani giovanili di Riccione. Inoltre con l’inserimento di Morris Malatesta al posto di Diego Galeazzi la 4x100 sl ha ottenuto con 3’24’35’’ la nuova migliore prestazione regionale cadetti e anche questa staffetta si qualifica ai campionati italiani giovanili di Riccione. Diego Galeazzi non ha partecipato alla staffetta 4x200 sl per concentrarsi sui suoi 100 rana dove con il tempo di 1’04’42’’ ha ottenuto per la prima volta il pass a livello individuale ai campionati italiani giovanili di Riccione. La giornata ha visto anche importanti risultati cronometrici da parte di Nicola Menegatti con 22’’67 nei 50 sl, Caterina Battaglia tornata sui suoi livelli nei 100 rana malgrado l’impegno scolastico nella preparazione della maturità, impegno condiviso anche da Lorenzo Coli, Sara Mancini, Erica Tommasini e Caterina Cozzini ancora in crescita così come il gruppo dei più giovani della categoria ragazzi. La staffetta 4x100 mista maschile composta da Alessandro Pinto, Diego Galeazzi, Morris Malatesta e Alessandro Ragaini ha sfiorato la qualificazione agli italiani, ottenendo comunque la nuova prestazione regionale juniores con il tempo di 3’50’52’’. b.t.