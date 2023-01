Lorenzo Pizza, fuoriuscita soft dal calcio a 5 tricolore

"Ho vissuto annate bellissime con il calcio a 5 con cui ho vinto da presidente tre scudetti, una coppa italia e tre supercoppe, ma la riforma nazionale è stata fatta in modo da impedire all’Italservice di ripetersi ancora e allora ho deciso di lasciare il campionato e probabilmente anche la società".

A Lorenzo Pizza piace essere protagonista e soprattutto vincere.

"A questo punto mi sono reso conto che devo cambiare. Devo ancora decidere in che modo e con che proporzioni. Ne parlerò con i miei collaboratori nelle prossime settimane e decideremo".

Non sarà più la squadra che ha fatto il pieno a livello italiano e fatto tremare anche le corazzate del calcio a 5 internazionale.

"Abbiamo un settore giovanile importante – risponde Lorenzo Pizza – che vorrei salvare: ci sono 225 giovani iscritti, seguti da oltre 20 allenatori. E’ un patrimonio tecnico, agonistico, anche finanziario da cui si può ripartire, magari anche da serie inferiori rispetto alla serie A, ma non va disperso quello che si è costruito. nel settore giovanile".

C’è uno staff societario che in questi giorni sta organizzando le final cup a livello regionale. "Hanno fatto tutto da soli, senza di me. Sono stati bravi e vanno ringraziati. Il che vuol dire che tra Ortolani, Baldelli, Pieri si potrebbe anche trovare qualcuno capace di portare avanti una società, magari anche di Serie A2. Sono cose che dovremmo discutere: io posso dare una mano a chi vuole andare avanti. Ma non può dipendere solo da me: faremo una riunione anche con il mio commercialista e vedremo se si può trovare una soluzione".

L’imprenditore Pizza prima della fine dell’anno ha incontrato il commercialista Pierpaoli e fatto due conti. Non è un problema di soldi ma di voglia di fare cose nuove: "Anche il basket con il Loreto mi ha dato grandi soddisfazioni, vorrei insistere ma anche con loro devo decidere cosa fare, che livello di scelte vogliamo compiere. Il basket mi piace, ma a livello sportivo nel basket c’è una competizione più impegnativa e io non voglio sbagliare".

Nel calcio a 5 sarà una fuoriuscita soft, dunque?

"Direi di sì, non posso fare meglio di quello che ho già fatto. A livello federale hanno deciso di cambiare il campionato di calcio a 5 e io in qualche modo saluto tutti. Ringraziando per le soddisfazioni".

Si parlava di un suo interesse per il basket ed è arrivato l’investimento in una delle più storiche società minori cittadine, il Loreto.

"Ho dato una mano a rilanciare il Loreto con il presidente Baldelli e il coach Foglietti e mi sto togliendo soddisfazioni. L’avvio è interessante ma prima devo affrontare altre decisioni a livello sportivo. Ne parlerò con il mio commercialista e poi con mia moglie decideremo..."

Luigi Luminati