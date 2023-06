Loreto Basket, che trionfo "L’obiettivo è raggiunto"

Stefano Foglietti l’allenatore che ha portato il Loreto Basket, targato Italservice, alla promozione in C Unica stila il bilancio di un campionato incredibile. Coach si aspettava di concludere in bellezza? "Avevamo un obiettivo – risponde il tecnico del Loreto Pesaro - e l’abbiamo raggiunto, ma vincere un campionato non è mai scontato".

Il prossimo anno che campionato si aspetta?

"Credo che più o meno sarà un campionato come quello di quest’anno, ma con meno stranieri".

Chi resta e chi invece parte per altri lidi?

"Se potessi terrei la maggior parte dei giocatori di quest’anno, un grande gruppo con tanta voglia di lavorare. Ma dobbiamo ancora incontrarci".

C’è la possibilità di comprare i diritti per compiere un ulteriore salto di categoria?

"Ancora è presto per dirlo, ma sarebbe bello aprire un ciclo e portare questa storica società del Loreto Basket Pesaro in categorie superiori. Ma per il resto una risposta vera e propria la può dare solo il patròn Lorenzo Pizza".

E proprio il main sponsor del club del Loreto dice: "E’ ancora presto per parlare di questo, nonostante sappiamo bene che i tempi stringono. Sto valutando diverse situazioni in questi giorni, insieme a tutti i partner che mi hanno sempre affiancato nel percorso nel calcio a 5 e recentemente nella pallacanestro. Sto cercando di conoscere e capire le loro disponibilità e possibilità in entrambi gli ambiti. Il calcio a 5, quindi l’Italservice, continuerà a essere supportata, considerato il risalto della Serie A, e anche la pallacanestro. Parliamo di partner di lustro, una volta conosciuto il budget faremo tutte le valutazione del caso. I tempi stringono, presto ci saranno novità". C’è però un’assoluta certezza: "L’Italservice resterà al fianco del Loreto Basket nella prossima stagione. Modi e spinte economiche, ripeto, li conosceremo una volta capite le intenzioni dei nostri importati partner".

