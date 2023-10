Loreto domina con il Pescara. Maruca top scorer

loreto

76

pescara

50

: Rupil ne, Lovisotto 17, Cevolini 2, Battisti 2, Cipriani 9, Maruca 22, Obiekwe 6, Tombari, Tognacci 5, Foglietti D. 5, Broglia 1, Casoni 7. All. Foglietti S.

PESCARA: Matera 5, Stefanov 10, Ranitovic 20, Del Prete, Pichierri, Capitanelli 2, Kadjividi, Kamate 13, Cicchetti, Cisse, Di Battista. All. Cinquegrana

Parziali: 25-4, 21-16, 15-15, 15-15.

L’italservice Loreto torna alla vittoria. La squadra di coach Foglietti domina e convince. In casa al PalaMegabox dimostra tutta la sua superiorità. Una partita senza storia. Una prova corale. Sulla gara c’è poco da dire. Il Loreto ha giocato una spanna superiore agli avversari su ogni fondamentale. Per i pesaresi due punti importanti per tornare a pensare in grande dopo la sconfitta dell’ultimo turno che aveva un po’ condizionato il morale.