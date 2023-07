Loreto, grandi progetti "Tutto grazie a Pizza"

Una fortissima emicrania ha fatto mancare l’atteso protagonista della presentazione del nuovo Loreto basket. Lorenzo Pizza è stato lungamente evocato nella sede storica della società. Fino a che non si è svelato quello che in tanti sapevano già: sarà Pizza il nuovo presidente del Loreto, la più antica tra le società di basket nate in parrocchia. La presentazione si è aperta con le parole del vice presidente Fabrizio Pagnini: "Per noi si tratta di una svolta epocale, prima sopravvivevamo e adesso con Lorenzo Pizza dovremmo essere protagonisti della categoria che anni addietro abbiamo frequentato e poi perduto. Ci sarà da impegnarci tutti con la massima energia. Ora le redini della società sono in mano di Pizza. Ci auguriamo di fare bene, la società ha compiuto 68 anni". Il direttore generale è Federico Ligi: "Sono qui anche per dire che è la prima mia esperienza a Pesaro, dopo anni passati a Senigallia e Jesi. Mi ha fatto piacere – dice Ligi – essere contattato da Lorenzo, senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile. E’ un’avventura che dipende solo da lui, a cominciare dall’acquisizione – aggiunge – dei diritti di B da Osimo dopo 40 giorni di trattativa. E’ la conferma della passione di Lorenzo e della sua famiglia per lo sport: investendo denaro, tempo e passione nel basket".

Ligi prima di elencare i tanti nuovi acquisti dell’Italservice Loreto, ribadisce la conferma del coach Stefano Foglietti con una battuta: "Mai in discussione". Dice Foglietti: "Stiamo costruendo una squadra per stare tra i primi del campionato. Ci sono tutte le condizioni per farlo". Ligi conferma: "Noi non dobbiamo nasconderci. Avremo un roster capace di competere ai massimi livelli". L’unico riconfermato è Diego Foglietti, dopo che Francesco Benevelli ha rinunciato per lavoro . Il senso tutto pesarese del ritorno di Giorgio Broglia, reduce dalla vittoria in B con Vigevano, spiega cosa vuol essere il Loreto. "Dobbiamo sempre ringraziare Lorenzo, senza di lui non si sarebbe fatto niente. Volevamo dare un forte senso di pesaresità a questa squadra – dice Ligi – e abbiamo provato a firmare anche Alessandro Amici, che è rimasto in una categoria superiore". E ancora: Il nuovo play sarà Matteo Battisti, ’97 fanese con passato in Vuelle; la guardia Matteo Maruca, varesino con tanti anni di serie B. Poi Federico Casoni, ala che giocava a Teramo; Lorenzo Cipriani, guardia-ala a San Miniato; Isacco Lovisotto, pivot del’ 98 dei Tigers Cesena, e infine il giovane Paolo Cevolini, 2004 del Bramante. "Giocheremo la domenica alle 18 – dice Ligi – in alternativa alla Vuelle. Previsti abbonamenti congiunti delle due società della famiglia Pizza". Mancano lo straniero e un tiratore dalla distanza.

Luigi Luminati