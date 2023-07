Loreto in B, Pizza non si ferma: "Voglio vincere ancora"

L’idea di Lorenzo Pizza è collegare calcio a cinque e basket. Con abbonamenti annuali a tutte le partite dei campionati di Italservice e Loreto basket. Stesso sponsor e presidenti, marito e moglie, con Lorenzo Pizza al basket e Simona Marinelli al calcio a 5. Inutile chiedere ai presidenti di raccontare le cifre da spendere. Ovviamente Pizza ha già detto di volere dimezzare il milione di euro investito negli anni d’oro nel calcio a 5. Ma se, com’è molto probabile, sarà lui a rivestire il ruolo di presidente del Loreto, non è assurdo pensare che possa investire 500 mila euro nel calcio a 5 e poco meno nel basket di B. Con l’idea di provare a vincere il campionato, impresa tutt’altro che semplice anche per un vincente come Pizza.

L’alternativa al nome di Pizza rimane quella dello storico dirigente ed accompagnatore del Loreto Fabrizio Pagnini, che da un paio di mesi ricopre il ruolo di presidente. "Ho chiesto a Fabrizio – dice Lorenzo Pizza – di mantenere questo ruolo. Come ho chiesto agli altri dirigenti di restare con noi. E se qualcuno volesse impegnarsi io potrei volentieri lasciare lo spazio necessario". Nel mentre l’accordo siglato dal Loreto con l’Osimo basket nei giorni scorsi porterà all’acquisizione del diritto di B interregionale per la formazione pesarese. Mentre l’Osimo acquisirà il diritto di C unica di proprietà del Loreto, che una volta formalizzato il trasferimento del titolo, effettuerebbe un doppio salto in un’annata in B Interregionale, dove troverebbe altre due formazioni pesaresi, Pisaurum e Bramante, in un girone con anche Civitanova, Matelica e Porto Recanati, Senigallia, allenata dal pesarese Andrea Gabrielli, ed Ancona. Ma non la Robur Osimo, fondata nel 1959 e in serie A2 tra il 2002 e il 2005.

Intanto il patron dell’Italservice non si nasconde: "Vogliamo crescere ancora, magari direttamente sul campo. Di sicuro – dice Lorenzo Pizza – ci proveremo, magari puntando sull’aggiunta di un giocatore straniero, di scuola americana". Con Federico Ligi come direttore sportivo e Stefano Foglietti come allenatore, il Loreto punterebbe anche a prelevare dalla Goldengas Senigallia il play pesarese Marco Giacomini (foto), che da cinque anni è protagonista in serie B. Giacomini è l’atleta che tutti gli allenatori vorrebbero per generosità e altruismo. Intanto Lorenzo Pizza si sarebbe informato anche sui programmi di Carlos Delfino, che non resterà alla Vuelle. Il budget a disposizione di Ligi e Foglietti potrebbe essere significativo. Nel frattempo rinuncerebbero alla C unica per ragioni economiche il neo promosso Real Magnifico Pesaro e forse anche il Basket Giovane.

Luigi Luminati