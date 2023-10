Loreto Pesaro vince epico 3OT: 100-96 su Attila Porto Recanati

Italservice Loreto

100

Attila P. Recanati

96

LORETO : Rupil 12,Lovisotto 2, Battisti 6, Cipriani 6, Maruca 32, Obiekwe 7, Foglietti ne, Tombari ne, Cevolini ne,Tognacci, Broglia 26, Casoni 9. All. Foglietti.

ATTILA PORTO RECANATI: Mancini 16, Cingolani 2, Caverni 19, Rudolf 3, Gulini 30, Nkot 2, Rinaldi 13, Anibaldi 6, Balilli, Gamazo ne. All. Scalabroni.

Parziali: 17-18, 37-38, 51-55, 71-71, 81-81, 86-86.

C’è voluta proprio una vittoria epica per il Loreto del presidente Lorenzo Pizza per l’esordio nel campionato di B interregionale. Una partita interminabile con tre overtime e un avversario, il Porto Recanati, che si è dovuto arrendere per il fatto di avere un numero limitato di giocatori. Il 100-96 finale dopo 55 minuti di partita sempre punto a punto dice tutto a favore dei "gialli" del Loreto. E dopo aver rischiato per due volte la beffa, la Foglietti band ha fatto valere le sue maggiori risorse. Sfoderando soprattutto un Giorgio Broglia in versione vincitore di 4 campionati di serie B, l’ultimo l’anno scorso a Vigevano. Per piegare un orgoglioso Porto Recanati ci sono voluti i super canestri di Matteo Maruca e un gioco profondo sottocanestro guidato da Battisti con l’abilissimo Broglia. Più una panchina lunga, quasi infinita. Capace di piegare due grandi giocatori di scuola Vuelle come Michele Caverni e il 2002 Gian Marco Gulini. Solo la loro doppia uscita per falli ha consentito al Loreto di chiudere il match.

l.lu.