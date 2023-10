L’Osteria Nuova cede. Montecalvo vola in vetta

osteria nuova

OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Pontellini, Leva (15’ st Nesi A.), Baldini F., Bonci (25’ st Borioni), Baldini M., Nesi L. (6’ pt Capi) Paoli (15’ st Cambrini), Bacchielli (35’ st Maiorano), Pasini, Baffioni. All. La Volpicella.

MONTECALVO: Scotti, Cereti Lobati (35’ st Mele), Pedini, Nanni, Fontanesi, Di Addario, Persici, Mema, Polidori (35’ st Riahi), Saltarelli (25’ st Del Grande). All. Scotti.

Arbitro: Sardellini di Fermo.

Rete: 45’ pt Lobati

Vittoria importante per l’ Avis Montecalvo contro l’Osteria Nuova. Grazie ai pareggi del Lunano e Real Metauro il Montecalvo si porta in testa alla classifica a quota 13 punti. Nel primo tempo, equilibrato, da segnalare al 19’ una punizione dal limite di Baldini Matteo per i padroni di casa terminata a fil di palo e al 23’ una conclusione di Saltarelli per gli ospiti che sfiora l’incrocio dei pali. Rete al 45’ del primo tempo di Lobati che scatta sul filo del fuori gioco e batte Sanchioni in uscita. Nel secondo tempo l’Osteria Nuova si getta in avanti alla ricerca del pareggio e al 25’ si procura un rigore con Nesi Andrea ma che lo stesso si fa parare da Scotti, grande allenatore-giocatore. Nel finale sempre Scotti è lesto a respingere un colpo di testa di Baldini Matteo. La partita si conclude dopo 5 minuti di recupero ma il risultato non cambia.