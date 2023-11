Luca Boinega concede il bis alla ‘CorriSmirra’

Un vivace gruppo di 450 runner ha animato nel giorno di Ognissanti il 39esimo Trofeo podistico "CorriSmirra" e 20° Memorial "Giuseppe Pompa e Adelio Barboni", organizzato da Atletica Urbania, Avis Cagli e Associazione Smirra "Il Giorno Dopo". La "Corsa di Giuseppe Pompa", intitolata al suo ideatore, si è snodata lungo il collaudato percorso di 10 chilometri da Smirra a Cagli e ritorno al Centro sportivo di Smirra, e ha visto la conferma sul gradino più alto del podio, dopo il trionfo della passata edizione, del 32enne Luca Boinega di Sant’Angelo in Vado (foto), tesserato per l’Atletica Urbania, che ha colto l’ennesimo successo in questa stagione col tempo finale di 34’43“. Nella scia sono giunti, nell’ordine, Mirco Cimarelli (Cus Camerino), il pesarese Davide Seri (Dynamyk Bari), Mirco Pettinelli (Atletica Senigallia), e Lorenzo Boinega (Atletica Urbania).

Senza storia la prova rosa, con l’incontenibile galoppata vincente della jesina Simona Santini del Circolo Minerva Parma, che ha chiuso 18esima assoluta in 37’55", su Martina Ugolini (Atletica 85 Faenza), campionessa uscente, Laura Zanini (Atletica Rigoletto), Chiara Mainardi (Avis Urbino), e Irina Sophia Piras (Cus Urbino). Tra gli Over 60, oro per Stefano Greci (Avis Fabriano) e, al femminile, per la fantastica pesarese Rita Pavone (Gruppo Podistico Lucrezia). Mentre la società con il maggiore numero di iscritti è risultata l’Avis Aido Urbino, con ben 80 atleti al traguardo.

Leonardo Oliva