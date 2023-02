Luca Marini a tutto gas

Se il buongiorno si vede dal mattino si prospetta un’annata ricca di soddisfazioni per Luca Marini, il fratellino di Valentino Rossi. Perché in Malesia, nei primi test del moto GP il pilota pesarese, che correrà in sella ad una Ducati, ha raccolto il miglior tempo assoluto. Riprendendo quel filo che lo aveva visto sempre in testa lo scorso anno a Valencia, in Spagna. Luca Marini ha sfiorato di un soffio il record della pista di Sepang, lasciandosi alle spalle i migliori manici della classe regine del motociclismo. Dietro di lui il casmpione del mondo Pecco Bagniaia e quindi Vinales. Un altro pesarese, e cioè Franco Morbidelli, si è piazzato al ventesimo posto mentre Marquez ha terminato i test al decimo posto in questa prima uscita stagionale. Un Luca Marini che ieri è rientrato in Italia dalla Malesia, ma prima di salire in aereo, per atterrare all’aeroporto Marconi di Bologna, si è detto molto soddisfatto dei risultati raggiunti ed anche della prestazione della moto.