Luca Nardi butta via un’occasione contro il britannico Liam Broady

Luca Nardi regala il break con due errori molto gravi e poi cede di schianto nel terzo set. E’ vero che la stagione è appena iniziata ma buttare al vento un’occasione così non va bene. La partita nel secondo turno di Canberra contro il britannico Liam Broady era assolutamente alla portata. Se l’obiettivo era crescere ulteriormente in vista dell’open di Melbourne non è stato raggiunto. Inoltre si sono ripetuti gli errori: calo improvviso nel secondo set e crollo nel terzo. Speriamo che sia solo un problema di forma ancora da migliorare.

Intanto Liam Broady infila la seconda vittoria consecutiva contro un giocatore italiano: prima Francesco Passaro e poi Luca Nardi. L’atleta del Baratoff ora dovrà pensare alle qualificazioni dell’open di Melbourne e cercare di raggiungere per la prima volta un torneo sviluppato sui cinque set. Il risultato finale della sfida persa con Broady è chiaro: 6-7 6-4 6-1. Con Nardi che infila troppi errori gratuiti, regalando il secondo set al britannico. Troppi gli errori sotto rete messi insieme in momenti topici della sfida. E’ mancato quel controllo dei colpi che aveva permesso a Nardi di far suo il primo turno del Challenger di Canberra. Ma il segnale d’allarme è un servizio apparso non abbastanza potente per imporre il gioco. Diciamo anche che nel recente passato l’atleta pesarese ha perso troppi match allo stesso modo: secondo set buttato via e crollo nel terzo. Pur essendo un 2003 forse ha anche necessità di un ulteriore potenziamento fisico.