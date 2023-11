Luca Nardi va ancora alla conquista del Giappone

La trasferta Giapponese di Luca Nardi non si interrompe. Ha incassato con signorilità la dura sconfitta di Kobe con Sho Shimabukuro, numero 155 al mondo, il protagonista di un torneo di sole vittorie senza set persi per strada. D’altra parte Nardi non si arrende e in treno si è spostato a Yokohama, vicino a Tokyo. Dove giocherà come testa di serie numero 6, affrontando un qualificato. L’atleta del Baratoff ha in queste settimane conquistato la qualificazione alle Finals Next Gen in Arabia Saudita in programma dal 28 novembre al 2 dicembre. Il cosiddetto "Masters dei giovani", riservato ai migliori Under 21 della classifica mondiale, dopo le cinque edizioni milanesi si sposta in Arabia Saudita.

Luca, si può definire una grande impresa? "Non la definisco una grande impresa soprattutto perché non era un obiettivo prefissato ad inizio anno. E’ una cosa che è arrivata, mi fa grande piacere, ma non la considero una grande impresa".

Quindi a Gedda cosa succederà? "Sarà una bella esperienza. Di certo non mi aspettavo un fine d’anno così positivo anche se l’altra notte ho perso la semifinale a Kobe".

E’ un bel finale d’anno, comunque. "Negli ultimi mesi stavo giocando bene. Alla Next Gen vado senza obiettivi particolari. E’ un torneo dove può succedere di tutto con la fase a gironi. Cercherò comunque di giocare il mio migliore tennis, di imporre il mio gioco come ho fatto in queste settimane, ma senza troppe aspettative".

Prima di Gedda c’è un altro torneo a Yokohama... "Vero, parlo con te dal treno, mi condurrà vicino a Tokyo con l’idea di continuare ad essere protagonista positivo per prepararmi per le Finals di Gedda".

Mancano un po’ di big negli under 21. "E’ vero che i miei coetanei Alcaraz e Rune sono a Torino. Ma nella Next Gen quest’anno affronterò nell’ordine Fils, Van Assche, Stricker, Cobolli, Michelsen, Medjedovic, Shelbayh (wild card). Aggiungete Nardi e presto avrete il tabellone".

Luigi Luminati