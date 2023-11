Lucas Javier Cabello, sei gol. Il capocannoniere ha 45 anni

In seconda categoria nell’ultimo fine settimana si è giocato per l’ottava giornata. Nel girone A al comando c’è l’Olympia Macerata Feltria, a un punto di distanza il Carpegna, poi la classifica si sfila fino ad arrivare in fondo con lo Schieti fanalino di coda. Ben sette le vittorie dell’ultimo turno (3 esterne). L’Apecchio ha registrato la seconda vittoria consecutiva. La capolista è l’unica imbattuta del girone ed è anche quella che assieme alla Frontonese ha segnato di più (13 reti). La miglior difesa è del Carpegna (solo 4 i gol subiti). La difesa più perforata è invece quella dello Schieti (17 gol subiti).

SALTA LA PANCA. Il Piandimeleto sconfitto sabato a Carpegna ed evidentemente con una classifica non soddisfacente ha cambiato allenatore. Al posto di Andrea Cottini è stato chiamato Luca Salsiccia ex mister della Viridissima Apecchio e Le Pole. Nel girone B vola l’Arzilla, dietro di lei a meno 2 il Csi Delfino Fano e il Muraglia. Chiudo la graduatoria l’Hellas Pesaro e il Real Mombaroccio. L’Hellas Pesaro ha, suo malgrado il ‘record’ di gol subiti (23). Il Monte Porzio è invece il team che ha segnato di meno (7 reti). Sono rimaste due le compagini che non hanno mai perso: l’Arzilla, il Csi Delfino, il Cuccurano e l’Atletico River Urbinelli.

IL PERSONAGGIO. Con 6 gol segnati in 8 partite a guidare la classifica marcatori del girone B è l’attaccante Lucas Javier Cabello, 45 anni compiuto lo scorso agosto. Un passato da calciatore a buoni livelli, dopo essersi messo in luce nel New Old’s Boys (Argentina) ha raggiunto l’Italia, iniziando dal Grosseto (serie D), per poi trasferirsi alla Jesina, e successivamente alla Vis Pesaro (Promozione e Eccellenza), poi Urbino, Cagliese e in altre squadre. Cinque stagioni le ha trascorse nel Vismara per poi iniziare un nuovo percorso con il Muraglia. Specialista nei calci piazzati, da tre-quartista si è trasformato in attaccante con la classe rimasta sopraffina.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI. Girone A: 5 reti Alessandro Sebastianelli (Frontonese) e Matteo Dionisi (Tavernelle), 4 reti Umberto Federici (Casinina) e Elhadji Niang (Ca Gallo), seguono con 3 reti 12 calciatori. Nel girone B al comando con 6 reti: Luca Javier Cabello (Muraglia), 5 reti: Luca Ambrogiani (Urbinelli), Matteo Barbaresi (Della Rovere), Federico Tombari (Pontesasso), Antonio Gallo (Real Mombaroccio) e Matteo Agostini (Csi Delfino Fano). Seguono con 4 gol a testa 6 calciatori.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA (A e B). 1)Urbinati (Pontesasso), 2)Zandri (Villa Ceccolini), 3)Mancini (Piandirose), 4)Romitelli (Atletico Luceoli Cantiano), 5)Carosi (Cà Gallo), 6) Ndiaye (Macerata Feltria), 7)Lazzarini M. (Carpegna), 8)Latini (Fortuna Fano), 9)Campanelli (Arzilla), 10) Materni (V. Apecchio), 11)Dionisi (Tavernelle). All. Cecchini (Arzilla). Arbitro Pucci di Pesaro (A.Luceoli- Schieti).

Amedeo Pisciolini