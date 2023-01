Lucia Gai: "Orgoglio azzurro e pesarese"

Le rugbiste pesaresi Lucia Gai e Francesca Sgorbini sono state premiate in Sala Rossa del Comune di Pesaro per i loro risultati in maglia azzurra. Ultimo successo lo storico quinto posto alla Rugby World Cup in Nuova Zelanda. Questi i loro numeri da record: 86 presenze in Nazionale, 2 Mondiali e 13 edizioni del Sei Nazioni per Lucia Gai; 17 volte in maglia azzurra, un Mondiale e tre edizioni del Sei Nazioni per Francesca Sgorbini.

Lucia, che effetto fa ricevere questo riconoscimento dalla Federazione e dal Comune di Pesaro?

"Fa sicuramente piacere, non amo essere al centro dell’attenzione – risponde la Gai, pilone, classe ‘91 –, ma questo premio mi rende felice perché è una prova del fatto che il movimento femminile riceve sempre più attenzioni e viene valorizzato". Quale è stato il momento più importante, finora, della sua carriera con la palla ovale? "Essere arrivate quinte al mondiale 2021 ed il secondo posto al 6 Nazioni del 2019".

Che significato ha per lei Pesaro?

"Pesaro è casa, sono stata via tanto tempo ma ho sempre saputo che prima o poi sarei tornata, nonostante abbia stretto molti legami a Padova dove ho giocato tanti anni".

Nel tuo futuro c’è la possibilità di aprire una scuola di rugby femminile a Pesaro?

"E sicuramente necessaria la riqualificazione di una squadra femminile nella società di Pesaro, ma non so quanto potrò parteciparvi dato il mio impegno lavorativo".

Che rapporto c’è con Francesca Sgorbini?

"Francesca l’ho conosciuta in Nazionale, abbiamo un discreto stacco di età, una decina d’anni, ma quando siamo assieme è sempre molto piacevole. Siamo amiche ed è bello poter passare del tempo assieme, parliamo di tutto, chiacchieriamo ma anche discutiamo di eventuali problemi personali. E poi siamo le uniche due pesaresi della Nazionale quindi non potevamo che andare d’accordo ed essere alquanto complici".

Lucia Gai dopo essere cresciuta nella Pesaro Rugby ha giocato nel Riviera Brenta, in Francia nel Rennes e dal 2018 è al Valsugana Padova in massima serie. Oltre a giocare, Lucia è laureata in Scienze Motorie.

Beatrice Terenzi