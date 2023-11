Lucio Delfino, sofferenza e riscatto: "La forza di volontà può tutto"

Lucio Delfino, il Bramante è primo in B interregionale, tu sei tra i migliori del campionato. E’ il tuo anno?

"Non so se posso definirlo il mio anno, manca ancora buona parte del campionato, ma sono consapevole di come stanno andando le cose e mi sento molto felice per questo momento".

A Pesaro, come tuo fratello, hai trovato un ambiente ideale. Qual è il segreto?

"Nessuno in particolare. Ci sono tanti fattori, come la qualità umana che ho trovato: sono in un ambiente che mi ha fatto sentire a mio agio fin dal primo giorno, mi ha permesso di essere me stesso, posso arrivare agli allenamenti e alle partite solo pensando a divertirmi facendo ciò che amo, è un ambiente che sicuramente mi permette di sviluppare il mio gioco nel migliore dei modi".

E’ vero che hai trovato anche l’amore?

"Sono stato fortunato, ho trovato una persona fantastica. Penso che amore sia una parola grossa, un’arte che richiede tempo, si costruisce, è ancora un po’ presto, ma mi sento molto felice".

In campo come ti definisci?

"Sono un giocatore a cui piace il basket giocato nel modo corretto, con lettura e attenzione ai dettagli, tenendo conto dell’importanza della tattica. Mi considero un vincente, nel senso che metto come priorità ciò di cui la squadra ha bisogno da me per vincere, che sia segnare o catturare il rimbalzo o difendere, o mettere il blocco migliore, o incoraggiare dalla panchina, o passare l’acqua".

Quale è la tua caratteristica migliore e dove invece devi migliorare?

"La mentalità è ciò che mi permette di essere calmo e trasportare nel gioco tutto quello che ho appreso in allenamento. Ma sento che ho ancora margini e posso migliorare in ogni aspetto del gioco".

Senti stretta questa categoria?

"La verità è che non ci penso, faccio ciò che amo e faccio del mio meglio, mi sento realizzato e la mia testa è lì, il mio gioco e il mio lavoro mi porteranno al posto a cui appartengo, sia questo o un altro".

Ti mancano l’Argentina e la tua famiglia?

"Sì, ma ho la fortuna di avere parte della mia famiglia in Italia, mi danno quella sensazione di casa che a volte manca, in ogni caso il resto della mia famiglia non smette mai di esserci e di essere presente a distanza".

Che rapporto hai con tuo fratello Carlos?

"E’ una delle persone più importanti della mia vita, un fratello unico, sempre presente, sempre pronto ad aiutarmi o a darmi qualche consiglio ogni volta che ne ho avuto bisogno. E’ anche il mio padrino, abbiamo 15 anni di differenza".

Ti va di parlare di come hai superato la malattia?

"Sento di aver ottenuto due grandi vittorie nella mia vita. La prima è stata obbligatoria, un gigantesco neomelanocita congenito in testa che mi ha portato a subìre 5 operazioni durante la mia infanzia. Questo mi ha segnato e preparato per le successive 6 operazioni dovute a 4 infortuni al legamento crociato anteriore del ginocchio tra il 2016 e il 2020. Mi ero ritirato, ma sono tornato per dimostrare a me stesso che la forza di volontà può vincere contro qualsiasi cosa".