Lucrezia a valanga su Macerata Prime tre posizioni nel mirino

Ancora un grande risultato per la Buldog Lucrezia che nella 19ª giornata di campionato ferma in casa il Cus Macerata per 5 a 2. Per Lucrezia questo è il sesto risultato positivo (cinque vittorie ed un pareggio) di un ritorno post-natalizio nel segno dei successi per i gialloblu. Il primo tempo è piuttosto combattuto e si chiude sul 3-1, poi Lucrezia dilaga. "La squadra ha fatto bene. È vero che il Macerata è ultimo in classifica, ma è una squadra molto fisica, che ti mette in difficoltà dal punto di vista dei contrasti e dell’aggressione, i ragazzi sono stati bravi", commenta mister Elia Renzoni. Buldogg tiene a tiro i primi tre posti.

b.t.