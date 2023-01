Lucrezia corre con due ori al collo: Pavone e Toccacieli super

Il Gruppo Podistico Lucrezia protagonista a Parma ai campionati nazionali Aics di atletica leggera indoor con due medaglie d’oro: Rita Pavone non ha avuto rivali nella sua straordinaria galoppata vincente (categoria SF 60), coprendo la distanza sui 1.500 metri nel tempo finale di 6’25’’45. L’altro titolo tricolore è arrivato per merito del presidente-atleta gialloblù Bruno Toccacieli, grazie al netto successo nella fascia d’età SM65, fermando il cronometro sui 400 metri dopo un minuto e 35 secondi. A Parma erano presenti 270 concorrenti in rappresentanza di ben 28 società giunte da tutta Italia che hanno animato con le varie prove in programma il Palalottici: "Siamo molto soddisdfatti – dice Toccaceli – per questo doppio titolo italiano e speriamo di proseguire con i campionati regionali individuali Master di corsa campestre di Abbadia di Fiastra del 22 gennaio".

Leonardo Oliva