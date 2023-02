Lucrezia festeggia un anno di podismo vincente Rita Pavone miglior atleta per i tre titoli italiani

Giorno di festa per i cento iscritti al Gruppo Podistico Lucrezia al ristorante "La Tana degli Amici" di Lucrezia, dove i runner del presidente Bruno Toccacieli hanno ripercorso i numerosi successi a squadre e individuali conseguiti nella stagione 2022. E’ stata proclamata "Atleta dell’Anno" la pluricampionessa Rita Pavone (foto) per i tre titoli italiani Aics su pista e i cinque titoli regionali, tra cross, pista e su strada. Gli fa eco il marito Stefano Bonaccorsi con i due titoli tricolori Aics su pista, e i tre regionali nelle prove in pista e su strada. Una targa al merito sportivo è andata agli ultramaratoneti Andrea Pasquini e Alessandro Vitali, entrambi hanno portato a termine con successo la 100 km del Passsatore. Premi speciali per aver conseguito risultati di rilevanza nazionale e regionale anche per Riccardo Quattrini, Bruno Toccacieli, Andrea Governatori, Gilles Pierotti, Michele Sorcinelli, Gianluca Omiccioli, Francesco Falcioni, Michele Cattalani, Fabrizio Cecconi, Stefano Tonelli, Giorgio Gargamelli, e per il settore rosa, Stefania Oliva. Tra le società, il Gruppo Podistico Lucrezia si è messa in luce nel circuito Csi e "CorrerexCorrere". Il 25 aprile c’è la 37ª "CorriLucrezia".

Leonardo Oliva