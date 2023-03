Lucrezia, missione difficile Sfida a Porto San Giorgio

SERIE B2. Domani, 4 marzo, alle 21 l’Apav Lucrezia è a Porto San Giorgio contro la De Mitri Carlo Forti. "E’ un match complicato – sottolinea coach Elisa Cella -, giocheremo contro una squadra che è in buon momento, anche noi veniamo da buone prestazioni, ma non dobbiamo abbassare la guarda. Loro sono aggressive in battuta, perché giocano molto con le centrali". SERIE C. Oggi (3 marzo) si gioca la terza giornata della seconda fase. Nel femminile, girone promozione, alle 21 la Glasstech Volley Pesaro disputa la seconda partita in trasferta dei playoff contro il San Benedetto: "E’ un campo molto difficile – spiega il presidente Giancarlo Sorbini - infatti saremo ospiti a San Benedetto, reduce da una vittoria contro l’Adriatica Fano. Le nostre giocatrici dovranno impegnarsi molto per portare a casa il bottino pieno e sperare di raggiungere i quarti di finale". Domani (sabato 4 marzo) alle 17 la Battistelli Blu Volley Pesaro ospita al PalaCampanara la Lardini Filottrano: "Sarà la rivincita della finale di Coppa Marche – avvisa il presidente Alfonso Petroselli -, ospitiamo il Filottrano che abbiamo sconfitto qualche settimana fa. La gara si presenta equilibrata con le nostre ragazze con il morale alto per la vittoria della scorsa settimana contro la prima in classifica".

Domani alle 17,30 la Ferri Adriatica Fano accoglie Edilmonandi, mentre sempre domani alle 18,30 il Volley Urbania sarà di scena a Collemarino. "Per noi essere nel girone promozione è già una bella soddisfazione – commenta il dirigente durantino Loris Violini -, il cammino sarà duro, anche perché abbiamo una serie di infortunate, ma cercheremo di dare il massimo anche contro Collemarino".

Nel girone salvezza, domani alle 18 la Line Office Real Bottega è impegnata nella trasferta di San Severino. Domani sempre alle 18 il Team 80 Gabicce Gradara sarà a Castelferretti. Infine la Più Volley Fano alle 21 va nella tana del Monte San Giustino. "Non sarà facile – avverte il coach delle fanesi Peppe Galli -, diciamo che in questo incontro ci giochiamo una bella fetta di salvezza. Loro sono una squadra solida ed esperta. Noi giocheremo sempre con la nostra faccia tosta, ma siamo falciati dagli infortuni". Infine domani alle 21 il Gioca Volley Team Urbino incontra tra le mura amiche il Grottazzolina, stesso orario di partita anche per il San Costanzo che è impegnato in casa con la Satel. La serie C maschile questo fine settimana riposa.

Beatrice Terenzi