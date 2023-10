L’ultima missione in Abruzzo è di quelle da dimenticare

L’ultima trasferta a Pescara non è di quelle da ricordare: il 4 ottobre della scorsa stagione finì 6-0, a certificare l’enorme divario pure tra le seconde linee (la Vis di Sassarini in attacco schierava Sosa e Ngom). Per fortuna era solo Coppa Italia. La piccola storia dei confronti con il Delfino dice che in campionato fin qui è andata un po’ meglio: 8 precedenti in tutto, 4 vittorie del Pescara, una della Vis e tre pareggi. La prima volta fu nel lontanissimo ’40-41, in Serie C, quando la Vis esibiva ancora le maglie verdi e in attacco schierava un certo Pepe, capace di segnare 62 reti in 4 stagioni. Pepe segnò anche al Pescara, ma non bastò ad evitare la doppia sconfitta per 2-1. Il resto è tutto nel nuovo secolo.

L’unica vittoria vissina è quella del 2002: 2-3 a Pescara alla penultima giornata e salvezza virtuale con i gol di Mazzoli e Borneo (doppietta). La Vis ricambiò l’anno dopo quando, già salva, non oppose grande resistenza a un Pescara in corsa per la B e seguito da 3.500 tifosi (1-3). Per venire alle ultime stagioni, l’incrocio del 2021-22 ha regalato alla Vis di Banchini il 2-2 all’Adriatico (a segno Cannavò su rigore e Rubin), quando i biancorossi furono raggiunti da Cancellotti a pochi minuti dalla fine. Si era in pieno Covid, la gara di ritorno slittò di oltre un mese (dal 15 gennaio al 23 febbraio) e il Pescara vinse al

Benelli 2-0. Lunedì si torna in Abruzzo, sperando che la squadra di Zeman si trascini le scorie del derby clamorosamente perso con il Pineto di Amaolo.