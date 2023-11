L’Ultimate Frisbee Fano si conferma in Serie A Mixed

Sarà ancora serie A Mixed anche nel 2024 per i Croccali dell’"Ultimate Frisbee Fano Association" che nella tappa conclusiva di campionato a Padova hanno difeso la massima categoria. La due giorni non era iniziata sotto i migliori auspici per la formazione mista della società del presidente Giovanni Bottegoni, sconfitta 15-12 nello scontro con la Cotequila Rimini nell’ultimo turno della stagione regolare. La squadra allenata da Diego Signoretti ed Alessandro Galli è così dovuta ricorrere alla lotteria dei playout per evitare la retrocessione, avendo chiuso il proprio girone in fondo alla classifica a quota 2 ad una lunghezza dalla Efexto Imola. Negli spareggi i fanesi hanno peraltro ereditato il 13-12 subìto nella regular season proprio ad opera degli imolesi, ma con due efficaci prestazioni sono riusciti ad invertire la rotta superando dapprima i padroni di casa del Cus Padova Pekapeka per 15-11 e poi l’Ultimate Cus Bergamo per 15-13. I Croccali si sono piazzati noni.

Alla trasferta hanno partecipato Sara Bettini, Adele Rovinelli, Giulia Marcantognini, Bianca Bastianelli, Matilda Bosca, Margherita Gaggioli, Carlotta Santinelli, Anna Passini, Giorgia Suriano, Alessandro Galli, Andrea Baronciani, Tobias Mine, Luca Gasperi, Diego Signoretti, Leonardo Manieri, Luca Valentini, Edoardo Properzi, Davide Fiordarancio, Enrico Vincenzi e Tommaso Mariani.

b.t.