Lunano e Osteria Nuova, un pareggio rocambolesco

: Gallinetta, Bosoi (38’ pt Scalbi), Baldelli, Manenti (19’st Portogallo), Mazzoli, Calabresi, Hoxha, Seck, Zazzeroni, Mancini N., Gianotti (10’st Schiaratura). All. Renzi

OSTERIA NUOVA: Azzolini, Berti, Zaccarelli (30’st Gorini), Paoli, Nobili, Baldini, Nesi, Baffioni, Cocchi (30’st Eale), Sensoli, Scelsi. All. Radi Arbitro: Del Piccolo di Pesaro.

Reti: 35’pt, (rig.) e 10’st Cocchi, 19’st Mancini N., (rig.) 28’ st, e 37’st Zazzeroni, 42’st Gorini

Partita ricca di gol. Gli ospiti si portano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Cocchi, i biancoverdi reagiscono in avvio di ripresa e Hoxha colpisce la traversa con un tiro dalla distanza. Nonostante il forcing biancoverde, è l’Osteria Nuova a trovare il raddoppio ancora con Cocchi, abile a finalizzare un contropiede da manuale. Quando il Lunano sembrerebbe essere ormai sconfitto ecco una vigorosa reazione d’orgoglio: Mancini trasforma un penalty per l’1-2, poi Zazzeroni sigla una doppietta da bomber di razza che porta i locali in vantaggio. 3-2 che, tuttavia, una manciata di minuti: un colpo di testa di Gorini su calcio piazzato firma il 3-3 finale.