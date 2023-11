Lunano e Real Metauro senza reti. Tavullia e Osteria, un punto a testa

MERCATELLESE

0

VADESE

1

MERCATELLESE: Rossi, Sansuini (23’ st Gregori), Ndoj, Contucci, Rocco, Bacciardi (45’ st Sacchi), Cerpolini, Ciaffoni (36’ st Matteucci), Paoli (41’ st Romanini), Gori (32’ st Benedetti), Bruscia. All. Cappelli

VADESE: Del Gallo A., Giuliano, Fraternali, Rocco (23’ st Ugolini), Maciaroni, Zaaraoui, Del Gallo (45’ st Pazzaglia), Ndiaye, Tassi (25’ st Lani), Rosetti, Arcangeletti (39’ st Bravi). All. Bruscia.

Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Note: espulso al 36ì pt Ndoj

Rete: 43’ st Lani

Il derbyssimo dell’Alto Metauro trova un padrone a pochi minuti dal termine grazie al dell’ex Lani che rompe l’equilibrio ad una gara non esaltante, ma giocata con una certa animosità davanti ad un folto pubblico. Al via locali pericolosi, Paoli non trova il bersaglio da pochi metri. La Vadese controbatte con belle discese di Ndiaye, Rosetti e Rocco Alex., tuttavia non corre pericoli la difesa locale sorretta da Marco Rocco e compagni. Al 36’ sassata in testa per la Mercatellese, l’arbitro espelle frettolosamente Ndoj, per doppia ammonizione. La Mercatellese al momento non soffre l’inferiorità, al 38’ si mangia il vantaggio sbagliando con un suo attaccante un gol fatto. Nel finale la Vadese realizza con Lani.