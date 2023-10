Lunano e Tavullia, un punto per uno

lunano

: Gallinetta, Bosi, Liera, Filippini (21’st Seck), Mazzoli, Bracci (18’pt Calabresi), Pagliardini, Baldelli, Nobili, Mancini (30’st Schiaratura), Gianotti (11’st Zazzeroni). All. Fabbri

TAVULLIA: Ribiscini, Salvatori, Antinori, Marcolini, Principi, Vagnini, Giacomelli, Damiani Lorenzo, Damiani Matteo, Morelli, Focarini (38’st Matteucci). All. Carta

Arbitro: Mancini di Ancona.

Reti: 34’pt Giacomelli, 43’st Zazzeroni

Finisce pari il big match tra Lunano e Tavullia. Partono meglio i locali che costruiscono le prime occasioni, prima con Baldelli che al 9’ calcia di poco a lato, e poi al 20’ con Bosoi e Mazzoli che non riescono a finalizzare una pericolosa mischia nell’area avversaria. Il Lunano continua a spingere ma al 34’ arriva la doccia fredda: su una ribattuta di Mazzoli, Giacomelli sfodera un bel tiro al volo e trova il vantaggio per il Tavullia. Nella ripresa il Lunano parte forte e dopo pochi secondi Pagliardini colpisce di testa non trovando la rete. La risposta degli ospiti non si fa attendere, con Mazzoli strepitoso nel salvare sulla riga una conclusione di testa di Antinori. I locali, spinti da un pubblico infuocato, pareggiano nel finale grazie al subentrato Zazzeroni. Arriva un pari che lascia il Lunano imbattuto, mentre il Tavullia si porta a casa il terzo 1-1 consecutivo.