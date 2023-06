Lunano, stagione da incorniciare. "Grazie per la dedizione"

Il Lunano (nella foto) ha chiuso la stagione al quarto posto e il diritto di partecipare alle semifinali playoff (poi perse) e in più ha vinto il torneo delle Juniores.

Una stagione quindi positiva per una società anche perché è stato rispettato il progetto inziale che voleva la valorizzazione dei giovani del posto dando loro l’opportunità di mettersi in mostra e farsi notare da squadre di categorie superiori.

In questi giorni il presidente Massimo Galletti ha preso penna e calamaio e ha scritto una lettera ai tifosi e a tutti quelli facenti parte della ‘famiglia’ biancoverde.

"Grazie a tutti- scrive il massimo esponente della società- scrivo queste due righe con ancora in mente lo splendido spettacolo di pubblico di colore di entusiasmo di gioia che avete saputo dare a tutti gli sportivi presenti sabato a Tavullia, che sono rimasti abbagliati da tanto amore e tanto affetto verso una squadra di calcio di un piccolo paese dell’entroterra pesarese. Abbiamo, avete stupito tutti ma per me non è stata una sorpresa, sappiamo bene quanto forte e sentito sia il rapporto tra Lunano e la propria squadra, sappiamo bene quanto Lunano risponda presente con entusiasmo e partecipazione ad ogni manifestazione che si organizza, ad ogni momento di vita sociale perché noi siamo diversi, perché noi siamo Lunano!".

"Si è chiusa sabato 20 maggio una stagione calcistica ricca di successi e di soddisfazioni- continua Galletti- basti pensare alla vittoria del campionato dei ragazzi della Under19 di mister Orazi e di Manuel Uguccioni. Basti pensare al 4° posto in classifica dei ragazzi della prima squadra, ai diciassette risultati utili consecutivi, al miglior attacco della categoria, alla valorizzazione ed alla crescita tecnica di tutti i componenti della rosa del Lunano stagione 2223.

Frutto di un lavoro costante ed incessante di uno staff tecnico di assoluto prestigio a cominciare da mister Renzi, allenatore preparato e competente, per proseguire con Giacomo Battazza, il prof., professionista e preparatore atletico di livello assoluto. Super Riky Corradi che ha seguito con capacità e serietà i portieri sia della prima squadra che della juniores aiutandoli in una crescita qualitativa e tecnica costante e ben visibile nel corso dell’anno.

Per finire con il grande Iaffaldano che ha curato con sapienza ed intelligenza i muscoli dei nostri ragazzi.

I ragazzi appunto! Splendidi, non c’è altro termine per definirli, hanno dato tutto, hanno lavorato e si sono impegnati non lesinando energie, sudando e faticando ad ogni allenamento, con entusiasmo e serietà, sempre presenti e sempre attenti, sempre concentrati e pronti a dare tutto per il Lunano.

Voi lo avete compreso, voi lo avete apprezzato, voi li avete sostenuti ed accompagnati sia in casa che in trasferta creando tra squadra e paese un rapporto ed un feeling importante.

L’applauso ai ragazzi a fine partita sabato a Tavullia, nonostante il risultato non fosse quello auspicato, ne è la conferma più diretta".

am.pi.