L’Under 17 fa centro: applausi per il torneo

C’erano oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia per il primo torneo Under 17 AdriatiCup che si è svolto al Teknowool Rugby Park. La classifica finale vede al primo posto la formazione di Vicenza, seguita dai padroni di casa della Fiorini Pesaro Rugby e da Capitolina Roma che ha vinto anche il premio fair play. "Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti – questo il commento dell’organizzatore Guido De Novellis – da chi ha partecipato a questo evento proveniente da altre città. Quando abbiamo iniziato a organizzare questo appuntamento l’avevamo pensato per 8 squadre. Alla fine ne abbiamo ospitate 12 e abbiamo dovuto lasciarne altre a casa. Un’affluenza importante da tutta Italia, Toscana, Lombardia, Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Lazio. Il bilancio è molto positivo, il torneo è stato considerato uno dei meglio organizzati e gestiti". Un vero successo che pone Pesaro al centro del movimento giovanile del rugby e che potrebbe farne negli anni unpunto di riferimento.

A livello sportivo: "Sono scese in campo 12 squadre di altissimo livello. Il livello delle squadre si è dimostrato abbastanza omogeneo, le partite sono state molto combattute, spesso risolte all’ultimo minuto. Sono stati giocati 30 match in due giorni. Tutte le squadre sono state contente, i campionati under 17 sono già terminati e per le società è stata una bella occasione per tenere i ragazzi impegnati e dargli la possibilità di mettersi alla prova". A livello organizzativo: "È filato tutto liscio anche dal punto di vista dell’organizzazione, siamo riusciti a rispettare tutti gli orari e i programmi, un aspetto che è stato molto apprezzato. In due giorni il Teknowool Rugby Park ha ospitato circa 350 giocatori e 1500 presenze tra atleti, accompagnatori, genitori, curiosi e tifosi. Tantissimi gli spettatori per la finale". b.t.