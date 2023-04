L’Under 19 batte Venezia. In semifinale c’è Tortona

PESARO

66

VENEZIA

57

CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI PESARO: Tombari, Di Francesco 2, Aloi, Sgarzini 8, P.Sablich 4, Stazzonelli 14, Maretto 6, Tarallo 12, G.Sablich 4, Grimaldi, Prenga 10, Dia 6. All. Luminati

REYER VENEZIA: Pieropan 5, Ballarin 2, Gattel 6, Chapelli 9, Natale, Iannuzzi 8, Vanin 4, Eramo 3, Presutto 4, Pellizzon, Bolpin 12, Barbero 4. All. Buffo

Parziali: 18-8; 16-13; 14-18; 18-18. Tiri Liberi: Pesaro 1733, Venezia 1318; Tiri da tre: Pesaro 317, Venezia 622; Tiri da due: Pesaro 2055; Venezia 1331.

di Leonardo Selvatici

Per il secondo anno di fila la Carpegna Prosciutto Papalini under 19 supera i quarti di finale e si qualifica nelle prime quattro posizioni della IBSA Next Gen Cup, con la speranza, quest’anno, di arrivare a giocarsi almeno l’atto finale. Se l’edizione 2021-22 prevedeva una final four dopo i gironi (che erano quattro da quattro squadre, e non due da otto), quest’anno la formula è tornata a prevedere una Final eight come nell’edizione 2020 disputatasi a Pesaro. E se in quel torneo la Vuelle era stata fermata dalla Dolomiti Energia Trento dopo un’overtime, quest’anno il pass per la semifinale viene staccato da Pesaro sulla Reyer Venezia, vincitrice guarda caso di quell’edizione pesarese.

La formazione allenata da coach Giovanni Luminati parte imprecisa nelle prime azioni, sbaglia tanto vicino a canestro e Venezia conquista il suo primo e unico vantaggio sul 2-5; al primo giro di cambi entrano però dalla panchina Tarallo e Prenga e un parziale di 16-3 manda al primo mini riposo Pesaro avanti 18-8. E nel secondo quarto la Vuelle controlla, allunga fino a toccare il massimo vantaggio di +17 prima di vedersi rosicchiare qualche punticino fino al 34-21. Nel terzo periodo gli orogranata restano attaccati arrivando a -7 prima dell’ultimo canestro di Tarallo (48-39); nell’ultimo quarto invece la Vuelle chiude il canestro, alza l’intensità e con numerosi viaggi in lunetta vola sul 62-41 che virtualmente chiude la partita.

Poi d’improvviso la Reyer infila 3 triple e si avvicina fino al 64-57 ma con soli 39 secondi sul cronometro; un 22 di Stazzonelli dalla lunetta sigilla il 66-57 finale.

In semifinale la Vuelle affronterà Tortona (vincente 73-78 su Milano) oggi alle ore 17, mentre dall’altra parte la sfida sarà Trieste (vincente su Trento per 78-87) contro Treviso (vittoriosa 54-46 contro Verona). Tutte le partite in diretta su Eleven Sports e sul canale YouTube di ItalHoop.