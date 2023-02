L’under 19 coglie un’altra perla Luminati, ’clinic’ coi grandi coach

Quinta giornata di ritorno nel campionato under 19 e sedicesima vittoria su sedici per la Papalini Carpegna Prosciutto allenata da Giovanni Luminati che ha affrontato la trasferta a Siena contro la Virtus, terza classificata, e ha proseguito la sua marcia inarrestabile grazie a un superlativo Maretto da 30 punti e un Dia da 17. Vince lo scontro diretto per il secondo posto Forlì ai danni della Stamura Ancona, 79-56, mentre perdono in casa sia il Bramante, 62-64 contro Roseto, sia Metauro Basket contro Bologna San Lazzaro 73-80. Doppio turno in pochi giorni per l’under 17 allenata da Paolo Calbini, la quale martoriata da tanti infortuni, tra cui quello pesante del capitano Calisti a cui auguriamo pronta guarigione, vince comunque in trasferta a Montegranaro 44-66 e poi in casa contro Fabriano per 97-66. Riprende a vincere anche l’under 15 di Mattia Costa con il successo casalingo sul Pontevecchio Perugia per 77-59; appuntamento sabato alle ore 16 a Porto Sant’Elpidio per la sfida decisiva di questa prima fase: chi vince passa per primo, chi perde dovrà ribaltare il tutto. Turno di riposo per l’under 14 Elite di Enzo Belloni, mentre arriva la decima sconfitta in undici gare per l’Italservice Loreto che perde in casa 18-75 contro la capolista Ancona. Il responsabile del settore giovanile della Vuelle Giovanni Luminati inoltre, sarà a Moncalieri domani pomeriggio come relatore nel clinic per gli allenatori di settori giovanili del nord insieme a super allenatori come Sergio Scariolo e Andrea Capobianco.

Leonardo Selvatici