L’Under 19 dell’Alma unica imbattuta del girone Domani si torna in campo contro Vastogirardi

Domani tornano a giocare i ragazzi dell’Under 19 dell’Alma Juventus Fano dopo due settimane di pausa. I granata allenati dal tecnico Alberto Rondina, dopo lo 0-0 casalingo contro il Montegiorgio il 15 gennaio scorso, saranno impegnati in trasferta a Vastogirardi, già battuto di misura all’andata. In classifica generale l’Alma è seconda dietro alla Vigor Senigallia con due punti di distacco, ma anche con una partita in meno, quella di domani appunto. La squadra fanese è l’unica delle 13 formazioni partecipanti al campionato Under 19 che non ha mai perso nelle 14 gare finora disputate.