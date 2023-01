L’Under 19 è un rullo compressore: demolita San Lazzaro

Dopo aver iniziato il 2023 per primo, il campionato under 19 eccellenza continua il suo corso accompagnato dagli altri tornei giovanili e nella giornata di lunedì ha visto le sue dodici squadre disputare la prima giornata di ritorno; campione d’inverno è stata nominata la Papalini Carpegna Prosciutto allenata da Giovanni Luminati che per iniziare il girone di ritorno si è spostata a Bologna per affrontare e demolire San Lazzaro per 33-69 grazie ad un’altra prova corale con Siepi e Prenga (foto) a quota 10 e nonostante l’assenza di Stazzonelli. Al secondo posto si conferma l’Unieuro Forlì che batte 80-70 l’altra seconda Virtus Siena, mentre ritorna alla vittoria il Bramante 64-59 contro la Virtus Lanciano grazie a 23 punti di Nicolini e si rilancia a soli quattro punti dal terzo posto occupato da Siena e Ancona.

Imbattuta da tutta la stagione è anche l’under 17 di coach Calbini che ha rischiato mercoledì scorso a Fabriano uscendone vincente 65-71 e questa sera tornerà in campo nel match casalingo contro Osimo; nel frattempo la Stamura Ancona continua a vincere (81-43 su montegranaro) e rimane agganciata alla Vuelle in attesa della sfida di ritorno.

Arriva senza problemi la decima vittoria per l’under 15 di coach Mattia Costa che vince 77-40 contro il Basket Metauro e si mantiene imbattuta; vince anche lo Sporting Sant’Elpidio contro la Stamura Ancona per 76-43 e si candida nettamente come unica antagonista dei giovani biancorossi. Nel campionato under 14 Elite infine termina il girone di andata con la Stamura Ancona in testa con zero sconfitte e la Papalini Carpegna Prosciutto a inseguire nonostante una partita da recuperare contro Porto Sant’Elpidio, in programma domani sera. Fondamentale sarà vincere per tenere il passo di Ancona e tentare il colpo nella partita di ritorno del 26 gennaio. Nel frattempo, Porto Sant’Elpidio ha ricevuto a domicilio l’altra formazione pesarese, l’Italservice, annientandola 87-35.

Leonardo Selvatici