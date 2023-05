L’unica speranza è che loro siano "distratti"

PESARO

L’unica speranza? Sperare in un effetto di sottovalutazione dell’avversario che è sempre molto pericoloso anche se ti chiami Armani. Perché Messina sta sfogliando la margherita per capire quali giocatori lasciare a casa: sono in troppi per farli scendere tutti in campo. Questa è la situazione. Ma come è capitato anche alla Scavolini... che tremare il mondo fa, prendere sotto gamba alcuni confronti può anche comportare il rischio di arrivare alla fine della partita con il punto a punto e quindi può accadere di tutto. Perché per il resto non c’è corsa: troppa la differenza fisica e tecnica tra le due formazioni che scendono in campo oggi pomeriggio a Milano. Sperare in una telefonata di San Terenzio a Sant’Ambrogio, come scherzando hanno fatto i tifosi del Napoli che chiedevano a San Gennaro di chiamare il santo protettore di Pesaro un paio di settimane fa, fa molto folklore da ufficio miracoli.

Ma a parte tutto, l’importante sarebbe già uscire dal campo dell’Armani senza essere travolti da una slavina di punti. Quelle bastonate che scuotono anche a livello morale. Rispetto all’ultima fase del campionato Repesa ha due carte in più da giocare perché nell’ultimo confronto in casa contro Derthona ha ritrovato due giocatori che possono dare fastidio anche ad una corazzata come l’Armani: uno è Daye che ha dato per la prima volta segni di vita e l’altro giocatore che è uscito dalla caverna è Delfino. Pesaro sale a Milano senza avere nulla da perdere: uno stato mentale di non poco conto perché uscire sconfitti da un match così è da mettere nel conto. Uno stato d’animo comunque che dà anche leggerezza mentale per cui nessuno è davanti alla partita della vita e a volte capita che le cose vadano meglio del previsto, con performance di tiro al di fuori del previsto.

m.g.