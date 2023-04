L’Urbania a scuola da Daniele Zoratto Ct dell’Italia under 16

"Si è appena conclusa una bellissima giornata di calcio e formazione per i nostri tecnici del settore giovanile che hanno avuto l’opportunità di lavorare assieme al grande Daniele Zoratto, un aggiornamento prezioso per il potenziamento tecnico", dicono il presidente onorario dell’Urbania Fabio Ercolani e il presidente Flavia Pagliardini (foto con Zoratto). Daniele Zoratto ex centrocampista del grande Parma di Nevio Scala, ha vinto una Coppa Uefa, una Supercoppa Europea e una Coppa Italia. Ha giocato in A con Cesena, Brescia e Padova, arrivando in Nazionale sotto la guida di Arrigo Sacchi". Ora è ct dell’Italia under 16.