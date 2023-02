L’Urbania cala il poker, ruggito San Costanzo

URBANIA

4

VALFOGLIA

0

URBANIA: Ducci 6, Ruci 6,5 (39’ st Monceri sv), Aluigi 6,5, Brisigotti 6,5 (20’ st. Bicchiarelli 6,5), Giovanelli 6,5, Temellini 7, Pagliardini 8 (30’ st. Cantucci 7), Paradisi 7,5, Ottaviani 6,5 (27’ st. Fraternali sv), Braccioni 7,5 (34’ st. Catani 7), Sema 7. All. Omiccioli

VALFOGLIA: Adebiyi 7, Aiudi 6, Pagnello 5 (16’ st Cirullo), Franciosi 5 (16’ st Bonacin), Gallotti 5,5 (33’ st Renzi), Valler 6, Elezay 5,5 (16’ st Scoccimarro), Ricciotti 5, Bartomioli 5,5, Diomede 5,5, Marcolini 5,5 (16’ st Carboni). All. Angelini

Arbitro: Bardi di Macerata

Reti: Pagliardini 2’ e 9’ st, Temellini 18’ st, Cantucci 43’ st.

Note: ammoniti Ruci, Franciosi, Elezay, Valler, Aiudi, Cirulli.

URBANIA

Partita senza storia tra Urbania e Valfoglia. I padroni di casa vendicano il risultato dell’andata con un sonoro quattro a zero. Il primo tempo si chiude a reti bianche, ma sono i biancorossi ad avere il pallino del gioco lungo tutto l’arco della partita. L’Urbania parte subito forte e crea quattro occasioni nitide per passare in vantaggio, ma qualche errore sotto porta e gli interventi provvidenziali di Adebiyi tengono vivi gli uomini di Angelini. La squadra di Omiccioli può recriminare anche per un rigore dubbio non fischiato su Aluigi. Nella ripresa, l’Urbania spinta dai propri tifosi si esalta e dopo appena tre minuti passa in vantaggio grazie al solito gol di Pagliardini, il tredicesimo stagionale. Dopo una parata miracolosa dell’estremo difensore ospite proprio su Pagliardini, la palla ritorna sui piedi del sette che insacca facilmente. Passano pochi minuti ed è di nuovo il bomber durantino a siglare la doppietta da due passi. Angelini prova a dare una scossa con ben quattro cambi contemporanei, ma è ancora l’Urbania a trovare la via del gol. Braccioni dalla destra batte una punizione magistrale raggiunta da Temellini che, in torsione di piede, realizza un gol straordinario, il secondo consecutivo per lui. Sul finale Omiccioli può pescare dalla panchina soluzioni fenomenali, ed è proprio Cantucci, servito benissimo dalla sciabolata di Catani, a realizzare il poker.