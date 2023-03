L’Urbania è un treno, Pagliardini il locomotore

PORTUALI

SAN COSTANZO

PORTUALI: Tavoni, Ragni(1st Ribichini), Tonini, Rinaldi (37’ st Storoni), Savini, Severini (19’ st Donzelli, 31’ st Polenta), Ceresani (19’ st Romanelli), Giampaoletti, Gioacchini, Lazzarini, Carnevali. All. Pasquini.

SAN COSTANZO: Cavalletti, Vitali, Pasquinelli, Damiani, Colombaretti, Canapini, Guenci (14’ st Andreoletti), Passarini, Benvenuti, Rivelli (25’ st Marchetti), Esposito. All. Crespi.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 7’ pt Lazzarini, 23’ pt Carnevali, 32’ pt Rivelli, 38’ pt Benvenuti

Un San Costanzo non ancora condannato dalla matematica ma ormai con poche speranze di salvezza, ferma in trasferta i Portuali di Ancona. Sotto di due reti dopo 20 minuti, riesce a pareggiare i conti prima del riposo. Al 7’ Lazzarini lanciato sulla fascia destra entra in area e mette la palla nell’angolino più lontano dove Cavalletti non può arrivare. Al 19’ locali ancora pericolosi, mischia in area, Gioacchini tiro, il palo evita il raddoppio. Raddoppio che arriva al 23’: scambio in area Lazzarini per Carnevali che deposita in fondo alla rete. Sembra tutto facile per gli anconetani ma il San Costanzo non demorde. Al 32’ punizione dal limite per gli ospiti, gran tiro di Rivelli e la palla si insacca sotto l’incrocio. Cinque minuti dopo ancora punizione per il San Costanzo: sulla palla di nuovo Rivelli, Benvenuti intercetta e insacca. Nella ripresa i Portuali premono molto alla ricerca della vittoria ma il San Costanzo è bravo a chiudere tutti gli spazi.