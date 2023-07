L'Urbania ha trovato il numero 10: preso Mangiarotti a Pesaro

L’Urbania comunica di aver trovato ieri l’accordo con il calciatore Christian Mangiarotti (1991). "Il nuovo acquisto biancorosso – fa sapere la società durantina – è un classico numero 10, dotato di grandissime qualità ed in grado di agire in tutto il fronte offensivo, oltre ad essere uno specialista nei calci piazzati. Nel suo curriculum spiccano le annate in Serie C con Reggiana, Pavia e Renate ed in Serie D con le maglie di Terracina, Messina, Gallipoli, Palmese, Brianza Olginatese, Sporting Franciacorta, Legnano, Fanfulla e Pavia. Con quest’ultima società, squadra della sua città, ha realizzato 30 reti nella stagione 20162017, 10 nell’annata 20182019 e 4 in metà campionato lo scorso anno. Significative anche le due esperienze nell’Eccellenza Emiliano-Romagnola, con i 10 gol in maglia Nibbiano Valtidone e i 15 con la Piccardo Traversetolo". L’arrivo di Mangiarotti segue quello di Federico Del Compare presoo due giorni fa. Sempre l’Urbania nei giorni scorsi ha salutato Kevin Sparaventi e Nicolò Cappelloni, per entrambi si prospetta un prestito a pochi passi da casa. Kevin andrà a ricoprire un ruolo determinante nel reparto offensivo di mister Gettaione al Santa Cecilia Urbania, Nicolò difenderà la porta della neopromossa US Peglio al servizio di mister Francesco Giorgini. Ufficiali anche i prestiti di Hoxha, Pagliardini, Mazzanti e Serratore al Real Altofoglia. Diego Accursi, attaccante, classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Rimini e nella stagione 2021-2022 ceduto in prestito alla Vis Pesaro (2 presenze) e nella scorsa stagione ritornato a Rimini ha sottoscritto con quest’ultima società un accordo triennale. Nuovo arrivo al Sant’Orso, si tratta di Alfio Tonucci, centrocampista classe 2004 di proprietà del Csi Delfino e nell’ultima stagione il prestito al Fossombrone. Il Sant’Orso iniziare la preparazione il 7 agosto. Il Castelfidardo ha ingaggiato Enrico Nacciarriti classe 1997 proveniente dal Marina e Luca Nacciariti classe 2000 ex giovanili dell’Alma Juventus Fano e Ancona e nell’ultima stagione in Eccellenza veneta all’Albignasego. Poker di acquisti in casa Schieti, con la società biancorossa che sta completando la rosa in vista della nuova stagione in Seconda categoria. Dopo Giacomo Arcangeli, Tebbat Rachid e Daniele Autiero, nelle ultime ora lo Schieti ha ingaggiato anche l’attaccante Stefano Sanchini. La società K-Sport Montecchio Gallo fa sapere che è stato confermato Tommaso Mazzari già da due stagioni protagonista della prima squadra.

am.pi.