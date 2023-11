L’Urbania prende. Zingaretti e Salvi

L’Urbania, a corto di giocatori dopo i diversi infortuni è corso ai ripari prendendo Manuel Zingaretti, centrocampista classe 2001 proveniente dall’Alma Juventus Fano e Pietro Salvi, difensore centrale classe 2005 residente a Borgo Pace, proveniente dalla Primavera e Under 18 del Bologna e in questo inizio di stagione a Fossombrone in serie D. I due nuovi calciatori hanno preso parte ieri sera al primo allenamento con la squadra allenata da Mirco Omiccioli.