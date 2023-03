L’Urbania sbriciola Marzocca, MondolfoMarotta inciampa

mondolfomarotta

biaagio nazzaro

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Mattioli, Catalano, Orciani (30’st Frulla), Morganti (36’st Marconi), Travaglini, Simone (30’st Biondi), Fraternali (15’st Pacenti), Creatore, Cordella, Bracci, Pompei D. (19’st Bertarelli). All. Pompei A.

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Terranova, Domenichetti, Brocani, Ortolani, Petoku (33’st Mosciatti), Agostinelli (43’st Cavaliere), Rossini, Giacconi (39’st Marasca), Copparo (33’st Marengo), Borocci (39’st Paradisi). All. Pazzaglia.

Arbitro: Skura di Jesi

Rete: 12’pt Petoku.

Note: espulso Cordella per somma di ammonizioni; ammoniti: Terranova, Catalano, Brocani, Domenichetti, Cordella, Travaglini.

MONDOFO

Spinge subito sull’acceleratore la Biagio Nazzaro che dopo essere stata fermata da un fuorigioco dubbio, passa in vantaggio al 12’ con un tiro imparabile all’incrocio che Mattioli sfiora soltanto. Il gol non provoca la scossa nell’Atletico che non arriva mai al tiro nella prima frazione di gioco. La Biagio Nazzaro, molto più pimpante e decisa, non concede nulla e punge più volte la retroguardia locale. Ripresa senza emozioni e senza tiri nello specchio da una parte e dall’altra se non nel recupero con la Biagio che con Mosciatti fallisce una clamorosa occasione a porta vuota. Brutta battuta di arresto per i padroni di casa, troppo impalpabili e privi di mordente di fronte a una Biagio quadrata che ha dimostrato di meritare i tre punti e tirarsi fuori dalla zona calda della classifica.