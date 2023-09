L’Urbino debutta tra i suoi tifosi, arriva la Maceratese

Oggi in Eccellenza si scende in campo per la seconda giornata del girone di andata e per molte compagini ci sarà l’esordio tra le mura amiche. Calcio d’inizio alle ore 15,30.

Urbino- Maceratese. Match tra due realtà importanti del calcio marchigiano. "Il debutto davanti ai propri tifosi – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi- è sempre qualcosa di speciale. Affronteremo una squadra fortissima, costruita con l’obiettivo di vincere, anzi stravincere questo campionato con tanti ottimi giocatori. Una squadra che potrebbe ben figurare anche nella serie superiore. Noi cercheremo di fronteggiarla con le nostre armi cercando di fare le cose che sappiamo e che proviamo in settimana. Recuperiamo il nostro capitano Dalla Bona e anche Giunchetti che per noi rappresentano molto anche come personalità in mezzo al campo. Purtroppo sarà out Boccioletti che ne avrà per almeno un paio di settimane e riaccogliamo a braccia aperte Giovanni Esposito che ritorna a Urbino dall’Alma Juventus Fano dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno. Noi siamo fiduciosi, l’atmosfera che si respira attorno ai nostri ragazzi è speciale in questo momento, speriamo di poterne beneficiare. Tanti gli appassionati che hanno recuperato il gusto di tornare allo stadio. Speriamo sia una bella giornata di sport con tanti tifosi da una parte e dall’altra". Arbitro Gianluca Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto), assistenti: Stefano Principi (Ancona) e Francesco Bilo’ (Ancona).

Tolentino- K Sport Montecchio Gallo. Allo stadio "Della Vittoria" di Tolentino va in scena una gara con alti contenuti tecnici visti i valori delle due squadre. "Ci aspetta una gara difficilissima in uno stadio con tradizione di categoria superiore - ammette il direttore generale della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani- e con una corazzata costruita per vincere il campionato e che anche in settimana ha fatto due nuovi innesti. Noi veniamo da una prova non proprio convincente (2 a 2 casalingo contro il Castelfidardo) e i nostri avversari da una sconfitta (a Monte San Giusto per 2 a 1) arrivata negli ultimi minuti. Ci sono tutti i presupposti per una grande partita".

Monturano Calcio – Urbania. La partita qui inizia alle ore 14,30 al Campo ‘S.Claudio’. Gli avversari dell’Urbania hanno alla guida tecnica mister Stefano Cuccù, già ex giocatore. La squadra si rinforzata in estate con l’ingaggio di Massimo Loviso (ha giocato anche Serie A), subito decisivo nell’esordio esterno di Colli del Tronto. "Partita complicata su un campo difficile e contro una squadra ostica. - Dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi- Da parte nostra c’è volontà di dare continuità di risultati e prestazioni, sapendo che ogni gara fa storia a se e che ogni squadra di questo campionato ti presenta delle insidie". Assenti Bicchiarelli e Brisigotti (ne avranno per diverso tempo) torna disponibile Catani. Arbitro Francesco Tasso (Macerata), assistenti: Enrico Baldoni (Ancona) e Marco Serenellini (Ancona).

Le altre gare odierne: Castelfidardo- Montegranaro; Chiesanuova-Sangiustese; Jesi- A.Azzurra Colli; Montefano- Montegiorgio; Osimana- Civitanovese.

Amedeo Pisciolini