L’Urbino firma Pierpaoli

Lavora e suda l’Urbino calcio di mister Ceccarini (Eccellenza) in vista della gara di Coppa Italia del 3 settembre a Urbania una settimana prima del campionato. Ieri la società ha effettuato un bel colpo di mercato con l’ingaggio di Giacomo Pierpaoli, classe 2002 ex Vis Pesaro, Fasano e Vastese in serie D. "Pierpaoli è un centrocampista con grandi qualità tecniche – spiega il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi – abbina geometrie di gioco a forza e corsa. Un giovane di grandi prospettive che tante squadre di serie D cercavano e che ha deciso di sposare il progetto ‘giovane’ dell’Urbino calcio. Venerdì alle 16,30 allo stadio Varea di Urbino ci sarà la prima amichevole con l’Alma Juventus Fano. C’è tanta curiosità per vedere all’opera la squadra con l’innesto dei nuovi arrivati da Rivi a Garota, da Cusimano a Sartori per finire con Bellucci. Mirati e accuratamente selezionati gli acquisti fatti quest’anno, a cui si sono aggiunte le conferme dei pilastri dell’anno scorso. La società ha fatto sforzi notevoli per provare a disputare un campionato dignitoso e ambizioso. La città sta rispondendo alla grande perché si è ricreato quel feeling con i nostri tifosi che ci mancava da un po. Ora c’è tanto entusiasmo intorno alla squadra e c’è attesa per un torneo che nulla ha da invidiare alla D".

Le amichevoli. "Sabato 19 – continua Santi – saremo a Sant’Orso per un triangolare con la squadra locale e il San Costanzo di mister Crespi. Poi mercoledì 24 salirà ad Urbino il Vismara approdata in Promozione. Infine triangolare di lusso sabato 26 dove sfideremo Fossombrone, volato in D dopo una cavalcata entusiasmante, e il Montecchio Gallo. Nel nostro piccolo, con uno dei budget più bassi del campionato, vogliamo provare a mettere in difficoltà squadre blasonate e ricche".

Le big. "Sono tante – spiega Santi – dal Tolentino alla Maceratese, dall’Osimana al Montecchio Gallo ma senza dimenticare Urbania, Sangiustese, Azzurra Colli, Civitanovese, Montefano e Jesina. Abbiamo un allenatore preparato e uno staff tecnico di primo livello, un gruppo forte, solido e unito con il giusto mix tra giovani e meno giovani e infine una società seria, organizzata ed ambiziosa. Menzione particolare ai tanti giovani della cantera gialloblù che sono stati aggregati alla prima squadra in questo periodo di preparazione. Per loro una esperienza importante ed una occasione per mettere in mostra tutte le loro qualità. Insomma tanto lavoro e sudore, ma come diceva il grande Giampiero Boniperti ’Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta".

Amedeo Pisciolini