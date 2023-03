Ma che sta succedendo al Fano? La piazza invoca una risposta

Che succede all’Alma Juventus Fano? È la domanda che si fanno i tifosi granata, ma anche i fanesi in generale, dopo aver visto che ben tre fanesi, impegnati a vario titolo, si sono allontanati dalla società nei giorni scorsi e aver visto comparire scritte offensive indirizzate al presidente Mario Russo sui muri del "Mancini". Se si dà per scontato che questa faccenda delle scritte è opera di qualcuno con dei problemi – non escluso il fatto che sia lo stesso autore di quelle dello stesso argomento e tenore comparse un anno fa circa – e che la cosa, certamente, non appartiene al modo di comportarsi generale dei fanesi, resta da capire il perché una squadra che si trova all’ottavo posto in classifica, che sta andando bene, ottenendo buoni risultati, valorizzando i giovani del territorio, facendo ritornare l’entusiasmo in città dopo anni e anni di tribolazoni, debba dalla mattina alla sera precipitare in una situazione di incertezza, di preoccupazione, diciamo pure di caos, che rischia di influire sui risultati sportivi. Speriamo di no, nella speranza che mister Mosconi e il direttore sportivo D’Agnelli sappiano tenere fuori i giocatori da questa baraonda. Giocatori che, specie in Serie D, sono sicuramente più sensibili e meno tutelati. Vedere cosa sta succedendo in questi stessi giorni a San Benedetto del Tronto.

Di certo non aiuta la mancata informazione da parte della proprietà in questa fase delicata, trinceratasi dietro un "silenzio stampa" rispetto al desiderio di spiegazioni avanzato un po’ da tutti i tifosi fanesi. In assenza di ciò conviene per il momento attenersi ai fatti. Che proviamo a mettere in fila. A metà febbraio il presidente Mario Russo annuncia che non farà più il centro sportivo all’ex Campo dei Militari accusando il Comune di lungaggini burocratiche (il progetto ha l’assenso della Conferenza dei Servizi previo completamento della documentazione), qualche giorno dopo viene confermata la voce di un interessamento per l’acquisto della società da parte di un fondo italo-americano ma il presidente Russo ritiene di non aprire neppure una trattativa dopo che per mesi e mesi si è andati avanti con le richieste di sostegno finanziario al club (Fedeli era stato presentato per questo), trascorrono ancora alcuni giorni e l’avvocato Orciani e il team manager Storoni rassegnano le dimissioni perché non si ritrovano più in questa società. Domani?

Silvano Clappis