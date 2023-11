Macci abbatte il muro delle tre ore a Chicago

Marco Macci, atleta podistico di Vallefoglia, dopo aver partecipato alle più importanti maratone mondiali, come New York, Berlino e Valencia, piazzandosi sempre in ottime posizioni, ha corso quest’anno la 45^ edizione della Maratona di Chicago. Il formidabile atleta ha percorso quest’anno i 42,195 chilometri in 2h58’13", abbattendo così il tanto temuto e fatidico muro delle 3 ore. Marco Macci, sportivo polivalente originario di Vallefoglia, tesserato per la società Avis Urbino, molto forte anche in bici, negli ultimi anni sente sempre più il richiamo della corsa e si unisce a "Quelli delle 6 del Gallo".

l. d.