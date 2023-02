Mafrici alla Megabox: "Ma che bel carattere"

I giochi sono ancora tutti aperti. La Megabox con il successo di Firenze, seppure al tie-break, ritorna in corsa per i playoff. "Vincere non è mai semplice né scontato – spiega coach Mafrici – Contro il Bisonte abbiamo portato a casa una partita combattuta su un campo difficilissimo e superando una squadra che ha un organico di altissimo valore. Sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma non essere felici non sarebbe corretto né rispettoso, soprattutto nei confronti dell’avversario". Il tabellino racconta di 28 punti per Drews, 25 Kosheleva (foto), 18 D’Odorico: al di là dei 5 set giocati, questi numeri contano tanto anche in prospettiva del rush finale di campionato. "Abbiamo dimostrano il valore della squadra – continua il tecnico biancoverde – che ora deve trovare continuità, le ragazze si stanno impegnando tanto da questo punto di vista". Ma ancora c’è tanto da migliorare "Abbiamo battuto male, ma soprattutto siamo stati troppo fallosi rispetto alla qualità della loro ricezione. Non aveva senso continuare a forzare in alcuni momenti, perché non riuscivamo a mettere Firenze in seria difficoltà, per cui era necessario battere in maniera tattica. In questo caso, l’errore non è ammesso, almeno dal punto di vista teorico, e questa tattica, in campo, dà altri risultati. È un aspetto su cui stiamo lavorando e anche in questo caso, piano piano troveremo il giusto equilibrio". Domenica al PalaCarneroli arriva Bergamo, un’altra diretta concorrente nella corsa alle prime otto posizioni della griglia playoff. "Affronteremo questa partita con le orobiche con più cipiglio, sempre consapevoli del valore di questo gruppo, che va approcciato con la giusta cattiverie e intensità agonistica – spiega l’allenatore della Megabox –. Contro Bergamo e contro altre avversarie non mancheranno i momenti di difficoltà che dovremo gestire cercando di essere lucidi e non farci prendere dall’ansia o dalla paura. La parola d’ordine è continuare a battersi per portare a casa più punti possibili".

b.t.