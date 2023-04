Maggi torna a Urbania con la laurea da professionista

Prestigioso riconoscimento per Stefano Maggi, ds dell’Urbani che si è "laureato" direttore sportivo professionista al centro tecnico federale di Coverciano. "È stato un percorso lungo ma coinvolgente e qualitativo – afferma Maggi – iniziato ad agosto e terminato a marzo. Durante le circa 150 ore di lezione si sono alternati diversi professori e relatori che ci hanno illustrato a 360 gradi tutte le peculiarità del ruolo, oltre ad interventi mirati di cardini del settore come Walter Sabatini, Beppe Marotta, Ricky Massara, Giorgio Perinetti, Daniele Faggiano e Stefano Marchetti che hanno certamente arricchito il nostro bagaglio". "Tra i circa 50 corsisti e compagni di viaggio – aggiunge Maggi – ho avuto anche il piacere di conoscere e confrontarmi con calciatori professionisti ancora in attività (Di Cesare e Antenucci del Bari, Pomini ex portiere del Sassuolo, Armando Perna ex Modena, per citarne alcuni) ma al tempo stesso proiettati verso il futuro. Sicuramente una gran bella esperienza conclusasi nella splendida atmosfera di Coverciano per gli esami finali, nonostante un giusto livello di tensione". Ora dopo la sosta Pasquale, si torna in campo per il rush finale con l’Urbania in rampa di lancio. "Assolutamente sì – dice Maggi – stiamo facendo senza dubbio un bel campionato, mi auguro di renderlo straordinario da qui a giugno. Assieme alla società, allo staff tecnico e a tutti i ragazzi sappiamo quali sono i nostri obiettivi e quotidianamente cerchiamo di fare il massimo per raggiungerli. Siamo consapevoli che ci sono avversari forti e agguerriti ma ho piena stima e fiducia nel gruppo, vogliamo toglierci una grande soddisfazione".

am.pi.