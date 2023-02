Maggi: "Urbania poteva vincere" Teodori: "Fermignano, che tifosi"

La quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione ha visto l’allungo della capolista K Sport Montecchio che grazie al successo a Chiaravalle da 8 ha portato a 10 i punti di vantaggio sull’Urbania che si è dovuta accontentare di un pareggio sul campo dei ‘cugini’ di Fermignano. In terza piazza a meno 12 l’Atletico Mondolfo Marotta. In zona playout l’Osimo Stazione, il Barbara, la Cagliese e la Biagio Nazzaro. In sofferenza (penultima) l’Olimpia Marzocca e fanalino di coda il San Costanzo. Da sottolineare i successi del Villa San Martino e del Valfoglia. I numeri. Seconda vittoria consecutiva del Sant’Orso. Il K Sport Montecchio con 45 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 38 reti quello dell’Urbania. 14 i gol dell’ultimo turno (8 in meno della settimana precedente), utili per 7 vittorie (4 casalinghe) e 1 pareggi. Successo all’inglese della K Sport sul campo della Biagio Nazzaro. "Quella con la Biagio – sottolinea il dg del Montecchio Matteo Mariani – è stata una partita difficile, sapevamo che avremmo affrontato una squadra diversa rispetto a quella della gara di andata, perché forse più di tutti si era rinforzata nel mercato di dicembre. Sapevamo che i nostri...