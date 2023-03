Maglie, kit gioco e allenamento e accessori: Macron apre lo store on line biancorosso

Una linea di merchandising in collaborazione con Macron, sponsor tecnico della società, dedicata a vuole vestire il biancorosso. E’ questa la novità in casa Vis Pesaro, che negli ultimi giorni ha lanciato il proprio negozio online (www.clubshop.macron.compesarovis-pesaro) per acquistare maglie, kit gioco e allenamento e accessori. Il tutto con due modalità distinte: a casa oppure con ritiro gratuito nello store pesarese di Macron in via degli Abeti 2581, dove sarà pure possibile personalizzare il materiale ordinato.