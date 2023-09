"Mai visto un entusiasmo così nell’ultimo decennio: adesso traduciamolo in abbonamenti"

La componente pubblico è sempre fondamentale per un club e per la Vuelle aver ritrovato il calore del suo, una curva che traina il palazzo come ai bei tempi e tante nuove leve che si stanno affezionando alla squadra è decisivo. Alessandro Mengucci, responsabile dei rapporti con la tifoseria oltre che titolare dell’agenzia pesarese di Consultinvest, ha il polso della situazione ascoltando tanta gente proprio per i suoi compiti.

"In queste undici stagioni vissute da vicino come sponsor non avevo mai visto tanto interesse e soprattutto tanto entusiasmo. La gente vive ancora sulle sensazioni dello scorso anno, che ha lasciato una scia di positività di cui ancora beneficiamo - commenta Mengucci -. Alla partenza della squadra per il ritiro folla, bandiere, cori e fumogeni sono stati il segnale di questo ottimismo, forse anche dettato dal fatto che la società abbia chiuso il roster il 25 luglio, molto in anticipo rispetto al passato, e questo ha sparso fiducia sulle scelte fatte".

Adesso questa benzina deve tramutarsi in qualcosa di concreto che per la Carpegna Prosciutto si chiama campagna abbonamenti, arrivata ormai agli sgoccioli della prima fase, quella riservata ai rinnovi, che scade domani: "Il primo giorno abbiamo assistito a scene d’altri tempi, con un centinaio di persone già davanti alla porta di Prodi Sport prima dell’apertura. Conosco chi era n.4 e n.5 della lista e so che erano arrivati alle 5,30 del mattino, quindi significa che qualcuno è arrivato addirittura prima! La maggior parte di queste persone cercava un posto nella Fanzone ed è una vittoria della nostra idea che lanciammo fra lo scetticismo generale e poi ritardata pure dal Covid. Ora il settore A è sold-out e anche la curva K già esaurita: qualcosa di importante si è ricreato, forse proprio grazie a quei ragazzini che hanno stuzzicato l’orgoglio degli ultras tornati poi a fare la voce grossa, presenti in tutte le trasferte, alcune anche con 3-400 persone. Non è dimostrabile ma credo che entrambe i playoff, quelli del 2022 e quelli del 2023, li abbiamo acciuffati anche grazie a questa spinta che arrivava dagli spalti. Ora vediamo se tutto questo si tradurrà in un numero di abbonamenti importante: l’anno scorso i paganti al botteghino sono stati 1.765 e siamo già quasi in pareggio prima ancora di aprire la seconda fase".

Mengucci è soddisfatto di altre richieste che sono state accolte: "Abbassare i prezzi in un mondo in cui sta aumentando tutto è stato un bel gesto verso i nostri fans, così come la possibiolità di rateizzare il costo della tessera e la sciarpa in regalo per chi si abbona. Inoltre il ritorno del Memorial Ford, a cui i tifosi tengono molto, contro un avversario di assoluto livello europeo come l’Alba Berlino, la ritengo una mossa significativa".

Elisabetta Ferri