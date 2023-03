Malore in campo, lo salva anche l’avversario

Nel girone A di Seconda categoria Peglio primo, Santa Cecilia a meno 2. Il Carpegna di mister Lazzarini ha incamerato 5 punti nelle ultime 3 partite. La Vadese sabato ha collezionato col Monte Cerignone la quarta vittoria consecutiva e consolidato la terza piazza. "Ma la vittoria più bella è stato vedere nella stessa serata, il nostro giovane difensore Joele Sansuini, classe 2001, di nuovo in piedi e in ottimo stato di salute – racconta il presidente giallorosso Andrea Salvi –. Al 13’ dopo uno scontro di gioco con un avversario, Joele è rimasto a terra privo di sensi e Paolo Rocchetti atleta del Monte Cerignone supportato dal nostro attaccante Francesco Tassi, hanno immediatamente soccorso il ragazzo posizionandolo su un fianco, assistendolo. Sansuini ha poi ripreso conoscenza, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Rocchetti e Tassi (foto) sono abilitati al primo soccorso e ciò è stato fondamentale negli attimi dell’emergenza, oltre chiaramente alla loro freddezza e prontezza d’ azione. Li ringraziamo". La Vadese ha vinto con una punizione capolavoro di Rosetti in pieno recupero, dopo che Del Gallo aveva parato il terzo rigore della stagione su Neri.

I numeri. L’attacco migliore è del Peglio (48 reti), il peggiore dell’ Avis Sassocorvaro (22). Santa Cecilia miglior difesa (19), per la Vadesei 16 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi.

I bomber: 21 gol Neri (Montecerignone), 14 El Kheir (Piandirose), 13Bozzi (Santa Cecilia), 12 Scopa (Peglio) e Politi (Ca Gallo), 11 Lucarini (Atletico Luceoli) e Smacchia (Viridissima Apecchio), 10 Monti (Carpegna), 9 De Bartoli (Vis Canavaccio) e Serafini (Tavoleto), 8 Lanci (Tavoleto) e Sinjari (Tavoleto), 7 Bernardini (Atletico Luceoli) e Bravi (Vadese).

Girone B. Usav Pisaurum primo con 2 punti di vantaggio sul Senigallia, poi Cuccurano a meno 7, Villa Ceccolini e Della Rovere in zona playoff, Torre San Marco ultima (6 punti).

I numeri. Cuccurano (53) e Villa Ceccolini (52) segnano di più, Della Rovere con la miglior difesa (19) e record di pareggi (11). Venti gol per il River Urbinelli.

I bomber. 16 Serrani (Senigallia), 15 Grossi (Della Rovere), 14 Cela (Arzilla), 13 Campanelli (Della Rovere), 12 Sartini (Pontesasso), 10 Fini (Hellas), Cabello (Muraglia) e Andretta (Villa Ceccolini), 8 Lamghari (River Urbinelli), Ciacci (Csi Delfino) e Muratori (Real Gimarra), 7 Sabatinelli (Cuccurano), Trufelli (Hellas), Tartaglia (Usav), Costieri (Marottese), Vampa (Cuccurano), Papi (V.Ceccolini) e Battisti (Usav).

La squadra sella settimana (girone A e B). 1) Fabbri (Apecchio), 2) Calderoni (Isola di Fano), 3) Barzotti (Santa Cecilia), 4)Romitelli (Atletico Luceoli), 5)Turchi (Pontesasso), 6)Rocchetti (Monte Cerignone), 7)Giovanelli (Cuccurano), 8)Carboni (Marottese), 9)Andretta (V.Ceccolini), 10)Rosetti (Vadese), 11)Ceramicola (Usav). All. Lazzarini S. (Carpegna). Arbitro Santoro di Pesaro (Schieti-Piandirose).

